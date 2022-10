SAUDIA veröffentlicht Winterflugplan für Österreich

. SAUDIA bietet mehrmals wöchentlich Direktflüge von Wien nach Jeddah an und ermöglicht damit österreichischen Gästen eine hohe Flexibilität bei Reisen ins Königreich Saudi-Arabien. Ab Oktober fliegt SAUDIA viermal die Woche von Wien nach Jeddah.

Flugtage Abflug Ankunft Flugnummer Flugzeugtyp Di, Do, Sa, So JED VIE SV151 A320 Di, Do, Sa, So VIE JED SV150 A320

Saudi-Arabien ist das perfekte Reiseziel für einen sonnigen Winterurlaub mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad in den Wintermonaten. Jeddah, an der Küste des Roten Meeres gelegen, lädt Besucher dazu ein, die vielfältigen Kulturen, die exquisite Küche und das historische Viertel Al Balad, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zu entdecken, heißt es in der Presseaussendung, schreibt die Airline in ihrer Presseaussendung.

Was dagegen verschwiegen wird: Saudi Arabien selbst steht seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders strenge Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

(red / SV)