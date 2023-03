SAUDIA verkündet internationale Expansion mit 25 neuen Reisezielen für 2023

SAUDIA CEO, Captain Ibrahim Koshy zur Erweiterung des internationalen Netzwerks: „SAUDIA hat die Ambitionen, Werte und Traditionen des Königreichs in jeden Winkel ihres Netzwerkes getragen, während sie die nationale Flagge um die Welt geflogen hat. Diese neuen Ziele eröffnen unseren Gästen mehr Zugang und neue Möglichkeiten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach internationalen Reisen, ist dies der richtige Zeitpunkt, um unser globales Netzwerk auf neue, spannende Weise zu erweitern.“

Im Januar hat SAUDIA die Aktion „Your Ticket Your Visa“ gestartet. Dieser Service ermöglicht den Reisenden einen einfacheren Zugang zum Königreich. Ermöglicht wird dieses durch ein digitales Integrationssystem, welches das Transitvisum automatisch mit den Flugtickets verbindet. Der neue Service soll Reisende dazu ermutigen, während ihres Transits im Königreich die Umrah (eine islamische Pilgerfahrt nach Mekka, die ganzjährig durchgeführt werden kann) zu machen und wichtige Ziele zu besuchen oder an Veranstaltungen teilzunehmen.

Der neue Service deckt alle internationalen Flughäfen des Königreichs ab und ermöglicht Reisenden so einen 96-stündigen Aufenthalt, bei dem sie durch das Königreich reisen und die Umrah machen können. Die digitale Integration mit dem Außenministerium erleichtert die Ausstellung eines Transitvisums und verbindet es innerhalb weniger Minuten mit dem SAUDIA-Flugticket.

Saudi Arabien in der Kritik

Saudi Arabien selbst steht allerdings seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders rückständige Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

SAUDIA startete 1945 mit einer einzigen zweimotorigen DC-3 (Dakota), die König Abdul Aziz von US-Präsident Franklin D. Roosevelt geschenkt wurde. Wenige Monate später wurde eine zweite DC-3 gekauft, sie legten den Grundstein für die weitere Entwicklung der Airline.

Heute verfügt SAUDIA über 142 Flugzeuge, darunter die neuesten und modernsten Großraumflugzeuge, die es derzeit auf dem Markt gibt: B787-9, B777-300ER, Airbus A320-200, Airbus A321 und Airbus A330-300. Im vergangenen Jahr wurde SAUDIA aufgrund ihrer Initiativen als globale 5-Sterne-Fluggesellschaft anerkannt und mit einem DIAMOND-Rating in der APEX Kategorie für Gesundheit und Sicherheit ausgezeichnet.

Der erste Flug von flyadeal startete am saudischen Nationalfeiertag, dem 23. September 2017, von Jeddah nach Riyadh. flyadeal war die erste Fluggesellschaft der Welt, die ausschließlich über digitale Kanäle startete und innerhalb der ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart 10.000 Sitze verkaufte.

Das Netz der Billigfluggesellschaft begann mit einer Strecke von Jeddah nach Riad und umfasst heute 27 inländische, internationale und saisonale Stationen.

Die geplanten 25 neuen Ziele:

Peking, China

Birmingham, Vereinigtes Königreich

Dar es Salaam, Tansania

Dschibuti

Chittagong, Bangladesch

Johannesburg, Südafrika

Kano, Nigeria

Baghdad, Irak

London Gatwick, Vereinigtes Königreich

Nizza, Frankreich

Lissabon, Portugal

Malaga, Spanien

Mykonos, Griechenland

Sharm el Sheikh, Ägypten

Tiflis, Georgien

Baku, Aserbaidschan

Trabzon, Türkei

Izmir, Türkei

Antalya, Türkei

Bodrum, Türkei

Sarajevo, Bosnien

Heraklion, Griechenland

Rhodos, Griechenland

Larnaca, Zypern

Tivat, Montenegro

