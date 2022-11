Austro Control lädt wieder zum Recruiting Day

Verantwortungsvoller Job mit Top-Gehalt und bezahlter Ausbildung. Alle Informationen am 19. November beim Austro Control Recruiting-Day.

Welche Aufgaben haben Fluglotsen (m/w), wie laufen Auswahlverfahren und Ausbildung ab, wie groß müssen die Sicherheitsabstände zwischen Flugzeugen sein, wie funktioniert ein Radar, wer gibt Start- oder Landefreigaben und wieviel verdient man? All diese Fragen und viele mehr beantworten Fluglotsinnen und Fluglotsen persönlich, live und vor Ort im neuen Austro Control-Besucherzentrum. Führungen in den virtuellen 360° Tower-Simulator von Austro Control ermöglichen dazu einen faszinierenden Einblick in die praxisnahe Ausbildung.

Wann: Samstag, 19. November, 2022, 10:00 - 17:00

Wo: Austro Control, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

(U3 Station Erdberg, Ausgang Thomas-Klestil-Platz/Schnirchgasse)

Anmeldung zu Tower-Simulatorführungen auf www.startfrei.at

Highlights beim Austro Control Recruiting-Day

Blick auf einen Radar-Arbeitsplatz der Fluglotsen

Virtueller Rundgang durch die drei Bereiche der Flugsicherung - Tower, Approach, Area Control Centre

Detaillierte Informationen über das Auswahlverfahren und den Job

Überblick zur rund dreijährigen Ausbildung

Viel Zeit für Fragen & Antworten

Gesucht werden Maturanten (m/w), die über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, gerne im Team arbeiten und stressresistent sind. Voraussetzung für die Aufnahme ist das Bestehen des Auswahlverfahrens mit abschließendem Assessment-Center sowie ein positiver fliegerärztlicher Medical-Check.

Die Ausbildung dauert rund drei Jahre. Pro Jahr nimmt Austro Control bis zu 40 Trainees auf. Bewerbungen sind jederzeit möglich: www.startfrei.at

