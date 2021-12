Neuer Geschäftsführer für Austro Control

Die politisch umstrittene grüne Umweltministerin Leonore Gewessler hat Philipp Piber zum Geschäftsführer der Austro Control GmbH bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf Axel Schwarz, dessen Vertrag mit 31. Dezember 2021 ausläuft. Piber wird in Zukunft gemeinsam mit Valerie Hackl die österreichische Flugsicherung leiten. Er war in einem umfassenden Bewerbungsverfahren mit externer Unterstützung als bestgereihter Kandidat hervorgegangen und hat nun einen Vertrag für drei Jahre mit der Option einer Verlängerung um weitere zwei Jahre, betont die Austro Control in einer über den OTS-Dienst der APA verschickten Aussendung.

Philipp Piber ist nach Stationen im Finanz- und Verkehrsministerium seit 2016 in der Austro Control tätig, zuletzt als Leiter der Österreichischen Luftfahrtbehörde. Der studierte Volkswirt war zudem als Vorsitzender des Beirats der Austro Control International GmbH tätig und besitzt als Teilnehmer unterschiedlichster Gremien eine breite internationale Erfahrung.

(red / Austro Control via APA-OTS)