Austro Control lädt zum Recruiting Day

"Unser Recruiting-Day findet online am 6. Mai statt. Wir werden Dich via Microsoft Teams virtuell in unsere Units, also den Tower, den Approach, das Area Control Center und in unsere Akademie mitnehmen", so die Austro Control.

Es gibt zwei gleichgestaltete Informationsblöcke, die sich jeweils in allgemeine Informationen zu Selektion und Ausbildung und einer Vorstellung der verschiedenen Arbeitsbereiche Tower, Approach und Überflug ACC gliedern. Lotsinnen und Lotsen vermitteln live einen Einblick in die Welt der Flugsicherung.

Es stehen zwei Termine, einer um 16 und einer um 18 Uhr, zur Verfügung. Hier geht's zur Anmeldung.

