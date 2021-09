Austro Control Online-Recruiting-Day am 29. September

Alle Informationen zum Job Fluglotse und ein virtueller Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung stehen im Mittelpunkt des Online-Recruiting-Days von Austro Control am 29. September.

Fluglotsen sind verantwortlich für die Sicherheit im österreichischen Luftraum. Sie geben Flugroute und Flughöhe vor, erteilen die Starterlaubnis, geben die Freigabe zur Landung und sorgen dafür, dass Flugzeuge sich nie zu nahe kommen.

Wer sich diesen herausfordernden und abwechslungsreichen Job zutraut, hat am 29. September wieder online die Möglichkeit, sich direkt bei Austro Control zu informieren. "Wir besuchen unsere Fluglotsinnen und Fluglotsen im Tower, in der An- und Abflugkontrolle oder im Area Control Centre und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung. Gespräche über die Ausbildung und den Berufsalltag runden das Programm des Online-Recruiting-Days ab", betonen die Verantwortlichen.

Datum: Mittwoch, 29. September

Zeit: 17:00 und 19:00

Anmeldung: www.austrocontrol.at

(red / Austro Control)