Heißluftballonabsturz in Niederösterreich: Zwei ÖAMTC-Notarzthubschrauber im Einsatz

Neun zum teil Schwerverletzte forderte am Samstagvormittag der Absturz eines Heißluftballons in der Buckligen Welt.

Der mit 9 Personen besetzte Heißluftballon stürzte aus vorerst unbekannter Ursache in der Buckligen Welt, Niederösterreich, ab. Die Opfer wurden aus dem Korb geschleudert und zum Teil schwer verletzt.

Foto: ÖAMTC

Ein Großaufgebot an boden- und luftgebundenen Einsatzkräften rückte aus. Die beiden am schwersten verletzten Opfer, eine etwa 30-jährige Frau sowie ein etwa 60-jähriger Mann, wurden von den ÖAMTC-Notarzthubschraubern Christophorus 33 und Christophorus 16 in Krankenhäuser nach Wien beziehungsweise Oberwart geflogen.

(red)