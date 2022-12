Meraj Airlines fliegt neu in den Libanon

Die private iranische Fluggesellschaft hat Flüge in den Libanon aufgenommen. Israel zeigt sich besorgt.

Meraj Airlines wurde in der Vergangenheit bereits wegen des illegalen Transports von Waffen sanktioniert. Neben einer bereits bestehenden Flugverbindung zwischen Syrien und dem Libanon hat die Gesellschaft jetzt auch die Aufnahme einer wöchentlichen Verbindung zwischen Teheran und Beirut angekündigt.

Israel zeigt sich darüber besorgt und vermutet illegale Waffentransporte für die radikal-islamische Terrororganisation Hisbollah, wie israelische Medien berichten. Auch der seit 1979 von einer nicht minder radikal-islamischen Führung beherrschte Iran selbst steht seit Jahren unter Verdacht, in Terroraktivitäten verwickelt zu sein bzw. diese zu finanzieren. Seit Monaten protestieren Frauen im Iran gegen die rückständige Kopftuchpflicht. Das Mullah-Regime in Teheran lässt die Proteste blutig niederschießen und Teilnehmer in Schauprozessen zum Tode verurteilen.

(red)