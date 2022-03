Israel brachte ukrainische Juden vor russischen Aggressoren in Sicherheit

Am Sonntag landeten Evakuierungsflüge auf dem Flughafen Tel Aviv Bengurion. Israel hatte 300 Ukrainer jüdischen Glaubens nach Israel geflogen, um die Menschen vor den russischen Aggressoren in Sicherheit zu bringen.

Zum Einsatz kamen dabei unter anderem Boeing 737-800 von Sundor.

Israel erwartet laut einem Bericht der "Jüdischen Allgemeinen", dass in den kommenden Wochen Zehntausende ukrainischer Juden nach Israel einwandern werden. Ronen Cohen, Direktor des Einwanderungs- und Absorptionsministeriums, erklärte in einem Interview im Armeeradio, dass die Männer, Frauen und Kinder die Tage vor der Abreise aus Europa in von Israel betriebenen Einwanderungszentren in Polen, Moldawien und Rumänien verbracht hätten.

Ukrainer, die während des Konflikts nach Israel ziehen, werden als Einwanderer anerkannt, die aus einem Kriegsgebiet fliehen, und erhalten zusätzliche finanzielle Unterstützung vom Staat. Dieser Sonderstatus umfassst eine einmalige Zahlung in Höhe von knapp 2.000 Euro pro Familie, so das Blatt weiter. Dies kommt zu den Leistungen hinzu, die das Einwanderungsministerium in den ersten sechs Monaten jedem in Israel ankommenden Ole Chadasch (Neueinwanderer) auszahlt.

