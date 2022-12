Wizz Air setzt Wachstumspläne für Wien weiter fort

Wizz Air kündigte heute eine weitere Expansion ab Wien an, indem sie ein weiteres Flugzeug des Typs Airbus A321neo für ihre Basis in Österreichs Hauptstadt bereitstellt.

Die Stationierung des neuen Flugzeugs ermöglicht die Aufnahme von zwei neuen Strecken ab Juni 2023 sowie die Erhöhung der Frequenzen auf fünf Strecken ab dem Flughafen Wien. Die Tickets sind bereits unter wizzair.com oder über die mobile App von Wizz Air erhältlich.

Mit der Stationierung eines zusätzlichen Flugzeugs an die Wizz Air-Basis in Wien wird diese auf sechs Flugzeuge erweitert. Mit diesem Schritt erhöht sich die Gesamtzahl der Routen der Fluggesellschaft ab Wien auf 38, darunter zwei neue Routen. Passagiere können nun mit Wizz Air von Wien nach Bilbao (Spanien) und Kuwait Stadt (Kuwait) fliegen. Darüber hinaus ermöglicht die zusätzliche Kapazität Wizz Air, die Frequenz ihrer Flüge von Wien nach Madeira (Portugal), Nizza (Frankreich), Tel Aviv (Israel), Riad (Saudi-Arabien) und Jerewan (Armenien) zu erhöhen.

Robert Carey, Präsident von Wizz Air

Julian Jäger, Joint CEO und COO des Flughafen Wien fügt an: "Die Expansionspläne bestätigen die Bedeutung und das Potential der Destination Wien im Streckennetz der Airline. Mit Riad und Dschidda eröffnen wir heute zwei wichtige Routen von Wizz Air nach Saudi-Arabien. Das erweitert das Verbindungsangebot zwischen Saudi Arabien und Österreich und unterstützt die wirtschaftliche und touristische Entwicklung beider Regionen. Auch der Einsatz der Airline von treibstoffeffizienten A320neo passt gut zu unserer Klimaschutzoffensive: Der Flughafen Wien wird im Jänner 2023 seinen Betrieb CO2-neutral führen!"

Saudi Arabien in der Kritik

Saudi Arabien selbst steht seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders strenge Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

Ehrgeiziges Wachstum bis zum Jahr 2030

Wizz Air hat im Jahr 2022 bereits drei neue Basen eröffnet, das Streckennetz um mehr als 230 neue Routen erweitert und ihre Flotte um 34 Flugzeuge vergrößert und verfolgt damit weiterhin eine ehrgeizige Wachstumsstrategie. Um dieses Wachstum zu erreichen, vergrößert Wizz Air kontinuierlich ihr Team von engagierten Mitarbeitern, sowohl am Boden als auch in der Luft. Bis 2030 will Wizz Air 20.000 Mitarbeiter beschäftigen und bis zu 2.000 Menschen pro Jahr einen vielversprechenden und spannenden Arbeitsplatz bieten. Auch in Wien sucht Wizz Air im Zuge der Flottenerweiterung neue Mitarbeiter, die im Team Pink mitarbeiten und den Flugverkehr nachhaltig verändern wollen. Die Fluggesellschaft freut sich über Bewerbungen von jedem, mit oder ohne Ausbildung, auch Quereinsteiger sind willkommen. Interessierte können sich auf der Karriereseite von WIZZ über offene Stellen informieren und sich auch gleich auf ausgeschriebene Stellen bewerben.

Wizz Air's neue Routen ab Wien

Route Frequenz Startdatum Preise ab* Wien – Kuwait Stadt Dienstag, Samstag 3. Juni 2023 49,99 EUR Wien – Bilbao Dienstag, Samstag 6. Juni 2023 29,99 EUR



Wizz Air's Frequenzerhöhungen ab Wien

Route Frequenzen Wien – Funchal (Madeira) 1 > 2 Wien – Riad 2 > 3 Wien – Jerewan 3 > 5 Wien – Nizza 5 > 7 Wien – Tel Aviv 5 > 7

(red / W6)