Wizz Air feiert Erstflüge nach Dschidda und Riad

Wizz Air feiert heute die beiden Erstflüge von Wien nach Dschidda und Riad in Saudi-Arabien. Während die Airline jubelt, werden in dem radikal-islamischen Land weiter tagtäglich Menschen- und Frauenrechte mit Füßen getreten.

Die beiden Städte sind gänzlich neue Routen für den Flughafen Wien und werden je zweimal wöchentlich zusätzlich zur arabischen Stadt Dammam, die bereits seit September im Programm ist, von Wien aus angeflogen. Die Flüge werden mit Airbus A321neo durchgeführt.

Saudi Arabien in der Kritik

Saudi Arabien selbst steht seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders rückständige Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

Wizz Air dagegen bejubelt die neue Verbindung wortwörtlich als "eine Reise in die verzaubernde arabische Welt".

(red / Wizz Air)