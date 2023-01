Wizz Air senkt nach eigenen Angaben Schadstoffausstoß

Wizz Air hat nach eigenen Angaben die niedrigsten Kohlenstoffemissionen pro Passagier/km unter allen konkurrierenden Fluggesellschaften und hat sich verpflichtet, seine Kohlenstoffemissionsintensität bis 2030 um 25% weiter zu reduzieren. Ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von Wizz Air ist die Erneuerung der Flotte, heißt es in einer Aussendung der Flotte. Die Fluggesellschaft hat kontinuierlich neue Airbus A321neo in ihre Flotte aufgenommen und ältere Flugzeuge ersetzt. 2022 wird die Flotte um 34 Airbus A321neo erweitert. Der Anteil der neuen Flugzeuge mit "neo"-Technologie in der Flotte von Wizz Air soll bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres mehr als 50% betragen. Derzeit betreibt die Fluggesellschaft eine Flotte von 177 Airbus-Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 4,6 Jahren, was deutlich unter dem durchschnittlichen Flottenalter ihrer wichtigsten Wettbewerber von rund 10 Jahren liegt. Die in Wien stationierte Flotte von Wizz Air besteht zu 100% aus Flugzeugen des Typus A321neo, betont die Airline.

Der neue Airbus A321neo verfügt über die neuesten Technologien in der Luftfahrt und bietet erhebliche Vorteile für die Umwelt, da die Lärmbelastung um fast 50 %, der Treibstoffverbrauch um 20 % und die Stickoxidemissionen um 50 % im Vergleich zum Vorgängermodell gesenkt wurden. Wizz Air ist der größte Betreiber des Airbus A321neo in Europa und verfügt über einen der weltweit größten Auftragsbücher mit über 300 Flugzeugen dieses Typs, was der Fluggesellschaft helfen wird, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Zusätzlich zu dem Flottenerneuerungsprogramm arbeitet Wizz Air kontinuierlich an Initiativen zur Treibstoffeffizienz und an der Verbesserung der damit verbundenen Datenanalyse. Die Fluggesellschaft unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung mit Airbus, um das Potenzial für wasserstoffbetriebene Flugzeuge zu erforschen, und mit OMV, um zwischen 2023 und 2030 nachhaltigen Flugtreibstoff zu liefern. Diese Partnerschaften bekräftigen das Engagement von Wizz Air, die Emissionsintensität bis zum Ende des Jahrzehnts zu senken.

(red / W6)