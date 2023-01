In der Nähe der griechischen Stadt Adnravida ist eine F-4 Phantom der griechischen Luftwaffe ins Meer gestürzt. Griechische Medien veröffentlichten Bilder von der Bergung erster Wrackteile. Der Pilot und sein Waffensystemoffizier gelten als vermisst. Mehrere Schiffe, Helikopter und Flächenflugzeuge beteiligten sich an der Such- und Rettungsmission.

Die Phantom gehörte zur 338. Staffel des 117. Jagdgeschwaders und befand sich auf einem Trainingsflug.

(red)