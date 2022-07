Ukrainische AN-12 in Griechenland abgestürzt

Die Maschine war gegen 18:30 UTC im serbischen Nis gestartet und befand sich auf dem Weg nach Amman in Jordanien. Laut Berichten des griechischen Staatsfernsehen soll die Maschine zwölf Tonnen Fracht, darunter Munition beziehnungsweise andere "toxische Stoffe", geladen gehabt haben.

Als sich die AN-12BK in 21.000 Fuß Höhe über dem ägäischen Meer befand, verlor sie plötzlich an Höhe und die Besatzung meldete einen Triebwerksausfall. Die Piloten kündigten ihre Absicht an, im griechischen Kavala notzulanden. Doch rund 40 Kilometer vom Flughafen entfernt stürzte die Maschine ab. Kurz vor dem Crash ging der Kontakt mit der Flugsicherung verloren.

Videoaufnahmen von Augenzeugen belegen, dass die viermotorige Maschine schon in der Luft brannte. Nach dem Aufprall entstand ein Aufschlagsbrand, es wird von mehreren Explosionen an der Unglücksstelle berichtet, weshalb die Einsatzkräfte vorerst nicht zum Unglücksort vorrücken konnten. Experten sollen zunächst klären, welche Ladung die Maschine tatsächlich an Bord hatte. Mehrere Feuerwehrleute, die als erste an der Unglücksstelle waren, mussten sich zurückziehen, zwei von ihnen mit Atemwegsproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Unglücksmaschine 51 Jahre alt

Die verunglückte UR-CIC wurde im Jahr 1971 an die staatliche sojwetische Fluggesellschaft Aeroflot ausgeliefert und 1990 an Balkan Bulgarian Airlines verkauft. Danach ging sie durch die Hände weiterer Betreiber. Die ukrainische Meridian Air Cargo hatte die Maschine erst im Jänner dieses Jahres übernommen.

(red)