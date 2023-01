Am 24. und 25. Juni 2005 ging in Zeltweg die traditionelle Airpower über die Bühne.

Wir haben unsere Fotoreportage dieser Airshow nun völlig überarbeitet. Statt einer Handvoll Fotos mit 500 Pixel Auflösung (Breite) finden sich nun mehr als 40 Aufnahmen in rund doppelt so hoher Auflösung in dem Beitrag.

Hier geht's zur überarbeiteten Fotoreportage "Airpower 2005".

(red)