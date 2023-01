Rund 400.000 Fluggäste starteten mit Austrian Airlines in die Feiertage

Ob Familienbesuch oder ab in den Urlaub – viele nutzten die Weihnachtszeit für eine Flugreise. Austrian Airlines begrüßte während der Feiertage rund 400.000 Fluggäste an Bord. Damit hob Austrian fast wieder auf Vor-Corona-Niveau ab, heißt es seitens der AUA, die damit vorsätzlich ignoriert, dass Corona keineswegs vorbei ist, sondern tagtäglich weiter Todesopfer fordert und selbst bei der aktuellen Variante Hunderttausende Menschen von Long Covid betroffen sind. Lediglich der Höhepunkt der Pandemiewelle ist überschritten, Corona selbst jedoch weiterhin eine gesundheitliche Bedrohung.

Romantische Städtetrips nach Paris, aber auch nach London und Barcelona zählten dabei zu den Top-Drei Destinationen. Rund 29.000 Fluggäste flogen mit Austrian über die Feiertage ins Warme. Bangkok und die Warmwasserdestinationen Malé, Cancún und Mauritius waren dabei besonders beliebte Ziele.

Über 17.000 Fluggäste zu Silvester und zu Weihnachten

„Als rot-weiß-rote Airline freut es uns besonders, dass wir viele Österreicherinnen und Österreicher über die Feiertage zu ihren Liebsten oder in den Urlaub bringen konnten“, sagt Michael Trestl, CCO Austrian Airlines. Auch zu Weihnachten und zum Jahreswechsel stand der Flugbetrieb alles andere als still. So flogen selbst am 24. und am 31. Dezember jeweils über 17.000 Fluggäste mit Austrian Airlines zu ihrem Ziel.

Verdoppelt: Sechs Flüge pro Woche hoben in der Weihnachtszeit nach Malé ab

Weiße Sandstrände und türkisblaues Meer – Warmwasserziele stehen hoch im Kurs. Aus diesem Grund verdoppelte Austrian Airlines die Frequenzen Richtung Malediven über die Feiertage: Statt drei hoben während der Feiertage sechs Flieger der rot-weiß-roten Airline pro Woche vom Flughafen Wien nach Malé ab. Auch die Frequenzen nach Mauritius und Cancún wurden um je einen Flug aufgestockt, sodass es mit Austrian viermal wöchentlich nach Mauritius und dreimal pro Woche nach Cancún ging. Für eine erholsame Reise verteilte Austrian auf den Nachtflügen dieser Strecken gratis Nackenhörnchen für Fluggäste der Economy und Premium Economy Class.

Kontrastprogramm Tor zur Arktis

Wer es kälter mag, kann seit Mitte Dezember mit Austrian Airlines beispielsweise auch zu den Nordlichtern ins norwegische Tromsø fliegen. Das Tor zur Arktis ist die jüngste von über 80 Destinationen im Austrian Winterflugplan.

(red / OS)