AUA stellt 24 neue Mechatronik Lehrlinge ein

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die Austrian Airlines als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines sucht für Herbst 2023 24 neue Mechatronik-Lehrlinge (m/w) in der Austrian Technik. Insgesamt 24 Lehrstellen sind zu vergeben.

Die Lehrlingsausbildung, welche in der eigenen Lehrlingswerkstätte am Flughafen Wien-Schwechat erfolgt, dauert 3,5 Jahre. Die jungen Damen und Herren haben auch die Möglichkeit, eine „Lehre mit Matura“ bei Austrian im Bereich „Mechatronik-Fertigungstechnik“ zu absolvieren. Weiters werden sie von den Lehrlingsausbildern als auch vom gesamten Technik-Team betreut, gefordert und gefördert. Die Lehre umfasst ein praxisorientiertes „Training on the Job“ in den Fachwerkstätten und in der Flugzeugwartung, sowie eine fachspezifische Category A Ausbildung, mit der die Lehrlinge auf das zukünftige Arbeitsumfeld vorbereitet werden. Eine theoretische Ausbildung in der Berufsschule sowie weiterbildende interne und externe Fachseminare runden das Ausbildungsprogramm ab.

Neben den verschiedenen Aufgaben in der Technik, wie zum Beispiel dem Herstellen von mechatronischen Bauteilen, Komponenten und Systemen oder das Erlernen der Metallverarbeitung, warten auf die zukünftigen Lehrlinge auch viele Benefits. Vergünstigte Flugtickets, ein Diensthandy oder interne Events sind nur wenige Beispiele, die das Arbeitserlebnis bei Austrian Airlines noch spannender machen, betont man bei der AUA.

Erst im April 2022 haben elf Lehrlinge ihre Abschlussprüfung erfolgreich absolviert. Während zwei davon sich nach der Lehre für ein Studium entschieden haben, sind die übrigen neun seither als fertig ausgebildete Fachkräfte in der Austrian Technik beschäftigt. Kommendes Jahr kann man ab 01.09.2023 mit einer Lehre bei Austrian Airlines abheben. Bewerbungen sind bis 19.02.2023 möglich.

(red / OS)