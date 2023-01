Wizz Air meldet starkes Wachstum in Österreich

Der ungarische Billigflieger Wizz Air gibt seine operativen Ergebnisse für 2022 in Österreich bekannt. Im Jahr 2022 begrüßte Wizz Air über 1 Million Passagiere in Österreich, wobei die beliebtesten Strecken nach Nizza und Pristina waren. Insgesamt buchten über 45 Millionen Passagiere 2022 ein Ticket bei Wizz Air. Das sind doppelt so viele wie 2021 (27,1 Millionen Passagiere) und 10 % mehr als 2019 (41 Millionen Passagiere), während die Flotte der Fluggesellschaft auf 177 Flugzeuge anwuchs.



Wizz Air fliegt von Österreich aus insgesamt 40 Ziele in 24 Ländern an. Die Airline bezeichnet sich selbst als "drittgrößte Fluggesellschaft des Landes", was natürlich nicht zutrifft, denn Wizz Air Flugzeuge sind NICHT in Österreich sondern in Ungarn registriert. Damit ist Wizz Air zwar eine Fluglinie, die ab Österreich operiert, aber keine "Fluglinie des Landes".



Im vergangenen Jahr hat Wizz Air weiter in den österreichischen Tourismusmarkt investiert. Die Zuweisung des 6. Flugzeugs an die Wizz Air-Basis in Wien im Dezember 2022 erhöhte die Kapazität der Fluggesellschaft in der österreichischen Hauptstadt.



Die Fluggesellschaft hat 8 neue Direktverbindungen von Wien nach Abu Dhabi, Gatwick, Kukes, Dammam, Jeddah, Riyadh, Madeira und Eilat eingeführt. Außerdem bietet Wizz Air im Sommer Routen für österreichische Reisende nach Sharm El Sheikh, Chania, Korfu, Zakynthos, Dubrovnik und Split an.



Darüber hinaus zeichnet sich Wizz Air nach eigenen Angaben durch ihre Flugrouten vom Flughafen Wien nach Klausenburg (Cluj), Sharm El Sheikh, Ohrid, London Gatwick, London Luton, Kutaisi, Kukes, Eilat und Dammam aus. Gleichzeitig hat die Fluggesellschaft die Anzahl ihrer Crew an ihrer österreichischen Basis auf über 160 Kabinen- und 50 Flugdeckmitarbeiter erhöht. Personal werde weiterhin gesucht. Allerdings gelten die Arbeitsbedingungen bei Wizz Air in Fachkreisen als ausbaufähig.

(red / W6)