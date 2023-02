Wizz Air mit neuer Verbindung zwischen Wien und Hurghada

Hurghada ist für seine außergewöhnlichen Tauchspots im Roten Meer bekannt. Die Unterwasserwelt des Roten Meeres mit ihren vielen Korallen und bunten Fischen ist der größte Anziehungspunkt für Sportbegeisterte. Die Tauch- und Schnorchelplätze rund um Abu Ramada Island und Giftun Kebir sind bei Reisenden besonders beliebt. Erfahrene Taucher können die historischen Schiffswracks von El Mina und Rosalie Moller erkunden. Ein weiteres abenteuerliches Erlebnis, das von Einheimischen empfohlen wird, sind Kamelritte über biblische Ebenen und eine unvergessliche Sternenbeobachtung, Wüstensafaris in die sandigen Gebiete oder ein Tagesausflug nach Sahl Hasheesh, Makadi Bay, Safaga und El Gouna. Die Stadt ist auch für ihre Bootstouren zu vorgelagerten Inseln wie Sheduan Island, Orange Bay Island und Abu Ramada Island bekannt, so Wizz Air in einer Aussendung.

Gefährliche Destination

Ägypten gilt allerdings als nicht gerade ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. Erst vor 8 Jahren brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

(red / W6)