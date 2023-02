Wizz Air legt weltweit und in Deutschland kräftig zu

Mehr als verdoppelt hat die Airline ihr gesamtes Passagieraufkommen im letzten Jahr. Flogen 2021 rund 21,7 Millionen auf und mit Wizz Air, so taten dies im letzten Jahr rund 45 Millionen Menschen. Auch gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 konnte die Fluggesellschaft ihre Passagierzahlen von damals 41 Millionen Fluggästen um rund zehn Prozent steigern. Die Flotte, die mit einem Durchschnittsalter von 4,6 Jahren zu den weltweit jüngsten zählt, umfasst mittlerweile 177 Flugzeuge.

Zu den Top-Destinationen von Wizz Air in Deutschland gehören Dortmund und Memmingen. Rund 1,5 Millionen Passagiere flogen im letzten Jahr von und nach Dortmund, eine Million wählte Memmingen als Ziel oder Ausgangspunkt ihrer Reise. Auf Platz drei folgt Hamburg mit rund 440.000 Buchungen. Zur Zeit verbindet Wizz Air zehn deutsche Flughäfen mit 33 Destinationen in 16 Ländern. Im vergangenen Jahr legte Wizz Air dabei elf neue Direktverbindungen in acht deutsche Städte auf. Und anderem eröffnete die Airline neue Strecken von Nürnberg und Friedrichshafen nach Tirana, von Memmingen und Baden-Baden nach Kukes. Ab Dortmund geht es neu nach Rom und Jerewan sowie ab Berlin nach Belgrad.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Berlin Brandenburg, Bremen, Dortmund, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Memmingen und Nürnberg. In Österreich unterhält die Airline eine Basis auf dem Flughafen Wien.

(red / W6)