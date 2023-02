Ethiopian Airlines nimmt Direktflüge zwischen Abidjan und New York wieder auf

Ethiopian Airlines, die größte Fluggesellschaft in Afrika, nimmt ab 29. Mai 2023 die Direktflüge zwischen Abidjan, dem größten städtische Ballungsraum der Elfenbeinküste und dem New Yorker John F. Kennedy Airport wieder auf.

Ethiopian hatte New York erstmals im Juni 2019 von ihrem Hauptdrehkreuz Addis Abeba über Abidjan angeflogen. Die Strecke wurde jedoch im März 2020 aufgrund von COVID-19 ausgesetzt. Im Oktober 2020 wurde der Flug nach New York über Lomé wiederaufgenommen. Der Flug wird viermal wöchentlich zwischen Addis Abeba und New York über Abidjan gemäß dem untenstehenden Flugplan durchgeführt.

Ethiopian Airlines fliegt derzeit mehr als 130 internationale Passagier- und Frachtziele von ihrem Hauptdrehkreuz Addis Abeba aus an, darunter auch Abidjan, wo Ethiopian seit November 1980 42 Jahre lang ununterbrochen Flüge angeboten hat. Außerdem wird Ethiopian ab dem 16. Mai 2023 eine neue Passagierverbindung nach Atlanta, USA, aufnehmen. Atlanta wird das sechste Ziel von Ethiopian Airlines in den USA sein, nach den Passagierflügen nach New York, Newark, Chicago, Washington DC und den Frachtflügen nach Miami.

(red / ET)