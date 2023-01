Ethiopian Airlines nimmt Atlanta neu ins Streckennetz auf

Ethiopian Airlines, nach eigenen Angaben der größte Netzbetreiber in Afrika, gibt bekannt, dass alle Vorbereitungen für die Aufnahme einer neuen Flugverbindung zwischen Addis Abeba, Äthiopien und Atlanta, USA, abgeschlossen sind. Ethiopian wird ab 16. Mai 2023 viermal wöchentlich nach Atlanta (ATL) fliegen.

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, kommentiert die Aufnahme des neuen Fluges mit den Worten: "Wir freuen uns sehr, mit dem neuen Flug nach Atlanta unser sechstes Gateway in Nordamerika zu eröffnen. Wir verbinden die USA und Afrika nun schon seit 25 Jahren, und die neue Verbindung wird dazu beitragen, die Investitionen, den Tourismus sowie die diplomatischen und sozioökonomischen Beziehungen zwischen den beiden Regionen zu fördern. Als panafrikanische Fluggesellschaft sind wir bestrebt, unser globales Netz weiter auszubauen und Afrika mit dem Rest der Welt zu verbinden. Wir sind auch sehr daran interessiert, die USA besser zu bedienen, indem wir unsere Ziele und Flugfrequenzen erhöhen."

Ethiopian Airlines fliegt derzeit mehr als 130 internationale Passagier- und Frachtziele an. Atlanta wird nach Chicago, Newark, New York und Washington das fünfte Passagierziel von Ethiopian Airlines in den USA sein.

Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines (Ethiopian) ist nach eigenen Angaben die am schnellsten wachsende Fluggesellschaft in Afrika. Die Flotte von Ethiopian umfasst etwa Flugzeuge wie den Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Freighter und Bombardier Q400.

(red / ET)