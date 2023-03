Ethiopian Luftfahrtakademie auf Universitätsniveau aufgewertet

Die Ethiopian Aviation Academy, die größte und älteste Luftfahrtakademie in der Region, freut sich, bekannt geben zu können, dass sie zu einer Luftfahrtuniversität aufgewertet wurde. Die Universität hat Grund- und Aufbaustudiengänge in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Gastgewerbe eingeführt, teilte Ethiopian Airlines in einer Aussendung mit.

ie Aviation Academy hat bereits Ausbildungsprogramme für Piloten, Flugzeugtechniker, Kabinenpersonal, Vertrieb und Service von Fluggesellschaften und andere Ausbildungsgänge angeboten. Nach ihrer Umwandlung in eine Hochschule hat sie Studiengänge wie BSc in Aeronautical Engineering, BSc in Aircraft Maintenance Engineering, BSc in Aviation Management, BA in Tourism & Hospitality Management und MBA in Aviation Management eingeführt.

Als Mitglied der Ethiopian Airlines Group, zu der Ethiopian Airports, Ethiopian MRO Services, Ethiopian Inflight Services und Ethiopian Skylight Hotel gehören, bietet die Universität Studiengänge mit fortgeschrittenen Lehrplänen an, die von Dozenten und Praktikern aus der Branche unterrichtet werden.

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, erklärte: "Nach kontinuierlichen Erweiterungen und Investitionen ist die Umwandlung der 65 Jahre alten Ethiopian Aviation Academy in eine Universität, die mehrere Studiengänge anbietet, ein weiterer Meilenstein auf dem langen und erfolgreichen Weg unserer Fluggesellschaft und wird ihre Führungsrolle in der Branche behaupten. Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, qualifizierte Arbeitskräfte durch das Angebot von Bachelor- und Postgraduiertenstudiengängen in der Luftfahrt auszubilden. Es wird erwartet, dass die Universität hochqualifizierte Luftfahrtfachleute und Führungskräfte hervorbringt, die den wachsenden Personalbedarf der Ethiopian Airlines Group und anderer Fluggesellschaften in der Region decken.

Ato Kassie Yimam, geschäftsführender Direktor der Ethiopian Aviation University, sagte: "Wir freuen uns, dass unsere 65 Jahre alte Akademie, die das Erfolgsgeheimnis der Ethiopian Airlines Group ist, sich in eine Universität verwandelt hat, die Studiengänge für äthiopische und internationale Studenten anbietet. Die Universität wird weiterhin einen Beitrag zum schnell wachsenden Luftfahrtsektor Äthiopiens im Besonderen und des Kontinents im Allgemeinen leisten".

Es sei daran erinnert, dass die Ethiopian Aviation Academy im vergangenen Monat ein neues Ausbildungszentrum in der Stadt Hawassa eingeweiht hat.

Die Ethiopian Luftfahrtuniversität

Die Ethiopian Luftfahrtuniversität ist die größte und modernste Luftfahrtuniversität in Afrika, die als regionales ICAO-Ausbildungszentrum anerkannt ist. Bevor sie in den Rang einer Universität erhoben wurde, hat das Ausbildungszentrum über sechs Jahrzehnte lang Fachleute in verschiedenen Bereichen der Luftfahrt ausgebildet. Derzeit bietet die Universität an ihrem Hauptsitz in Addis Abeba und ihrem Campus in Hawassa erstklassige Schulungen in verschiedenen Bereichen an, darunter Pilotenausbildung, Simulatorschulung, Schulung für Kabinenpersonal und Catering, kommerzielle und Bodenservice-Schulungen, Flugzeugwartungsschulungen und Führungsschulungen. Mehr Inofs unter: https://etau.edu.et/



