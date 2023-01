Ethiopian mit neuer Flugverbindung nach Kopenhagen

Ethiopian Airlines, nach eigenen Angaben Afrikas führende Fluggesellschaft, nimmt ab dem 22. Mai 2023 eine neue Passagierverbindung nach Kopenhagen, Dänemark, auf. Der neue Flug wird fünfmal wöchentlich durchgeführt, außer dienstags und sonntags.

CEO Mesfin Tasew: "Wir freuen uns, eine neue Strecke nach Kopenhagen, Dänemark, zu eröffnen. Sie ist unsere 21 Destination in Europa. Mit der Aufnahme des Fluges wird Kopenhagen zu einem wichtigen Gateway für Ethiopian Airlines in Nordeuropa und Südskandinavien. Dank des umfangreichen Streckennetzes von Ethiopian Airlines in Afrika wird die neue Flugverbindung die Luftverkehrsverbindungen zwischen Europa und Afrika verbessern und damit den Handel, den Tourismus und die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Regionen fördern."

Ethiopian Airlines wird auf dieser Strecke Boeing 787-9 Dreamliner mit 315 Sitzplätzen einsetzen. Ethiopian nahm die Verbindung nach Kopenhagen erstmals im November 1999 auf, stellte sie aber vier Jahre später wieder ein.

(red / ET)