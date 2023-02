Ethiopian Airlines eröffnet zweiten Aviation Academy Campus in Hawassa

Ethiopian Airlines Group, die nach eigenen Angaben größte Luftfahrtgruppe Afrikas, eröffnet ein neues Ausbildungszentrum für Luftfahrtpersonal in Hawassa, Äthiopien. Das neue Luftfahrtausbildungszentrum in Hawassa wird als zweiter Campus der Ethiopian Aviation Academy dienen und derzeit Programme für die Pilotenausbildung anbieten.

Die Einrichtung beherbergt verschiedene Arten von Klassenzimmern, drei Trainingssimulatoren, drei Flugzeugparkplätze und Werkstatthallen, Schlafsäle für Auszubildende und Ausbilder, eine Cafeteria und einen Sportplatz für verschiedene Sportarten.

Die Ethiopian Aviation Academy hat an ihrem Basiscampus in Addis Abeba bereits Luftfahrtschulungen für Auszubildende aus verschiedenen Teilen der Welt durchgeführt. Das neue Ausbildungszentrum wird es der Akademie ermöglichen, mehr Auszubildende unterzubringen.

Die Ethiopian Aviation Academy (EAA) ist nach Angaben des Unternehmens selbst die größte und modernste Luftfahrtakademie in Afrika, die als regionales ICAO-Ausbildungszentrum anerkannt ist. Die Akademie bietet Ausbildungen in verschiedenen Bereichen der Luftfahrt an. Derzeit bietet die Akademie an ihrem Hauptsitz in Addis Abeba Schulungen für Piloten, Simulatoren, Kabinenpersonal und Catering, Flugzeugwartung, kommerziellen und Bodenservice sowie für Führungskräfte an.

(red / ET)