Kompaktkurs zum Segelflieger am Spitzerberg

In der Zeit von Mo. dem 3. April bis Sa. dem 22. April (Osterkurs) wird ganztägig (Zeiten sind wetterabhängig ) - auch an den WE - Flugschulbetrieb, abends oder bei Schlechtwetter Theorieunterricht angeboten werden. Ein, vom Wetter unabhängiger, Segelflugsimulator kann genutzt werden, heißt es vom traditionsreichen Flugsportzentrum Spitzerberg.

Der Kurs ist als Anfängerkurs mit dem Schwerpunkt Windenstart konzipiert. Je nach Schulungsfortschritt ist die Erweiterung auf F-Schlepp bzw. Eigenstart vorgesehen. Es ist auch möglich, innerhalb dieser Zeit nur tageweise an der Ausbildung teilzunehmen.

Ab dem 10.Juli bis zum 29.Juli (Sommerkurs) wird es einen zweiten Kompaktkurs geben.

"Eine besondere Serviceleistung bieten unsere ehrenamtlichen Ausbilder an - bei entsprechendem Bedarf kann auch individuell eine weiterführende Flugausbildung an den WE vereinbart werden", so Rudi Wenighofer, Obmann des Flugsportzentrums.

Noch sind einige Restplätze frei.

INFO und Anmeldung bei : Rudolf Wenighofer ++43 664 3905039 r.wenighofer•@•web-outlook.at , Otmar Kaufmann ++664 4540042 otmar.kaufmann•@•aon.at

(red / FSZ Spitzerberg)