Wolfgang Oppelmayer - eine fliegende Legende wurde 80 Jahre jung

Der Präsident des Österreichischen.Aeroclubs, Wolfgang Malik, – extra mit dem Flugzeug aus Graz angereist – und Roland Dunger als Prsident des NÖ Aeroclubs überreichten Wolfgang die höchste Auszeichnung, welche die zivile Luftfahrt Österreichs vergeben kann:die seltene „Pioniernadel“

Rudolf "Rudi" Wenighofer, der aktuelle Obmann des Flugsportzentrums Spitzerberg, übergab seinem Vorgänger Wolfgang einen Gutschein für einen Flug mit „seinem“ ehemaligen Flugzeug. Mit dieser, heute nicht mehr am Spitzerberg stationierten Piper Colt OE-AIZ, errang Oppelmayer u.A. 10 Staatsmeistertitel und nahm an 4 Weltmeisterschaften erfolgreich teil. Wolfgang durfte dann, mit dem eigens für sein Fest zum Spitzerberg „eingeflogenen“ Flugzeug eine „Nostalgie- Rally“ fliegen – erfolgreich, wie die Jury einhellig feststellte. Danach steuerte Wolfgang „seine“ Piper zurück nach deren neuem „Horst“ , dem Flugplatz Seitenstetten.

Wolfgang Oppelmayer mit Andi Baumann.

Rund 80 Gäste ließen das jung gebliebene Geburtstagskind hochleben.

"Abends feierte unser Jubilar im Kreise seiner Familie und zahlreicher Freunde Restaurant „Icarus“", so Obmann Wenighofer.

Lukullischer Höhepunkt für 80 Gäste war ein „Erdäpfelgulasch“ vom Feinsten -zubereitet von Cpt. Andi Baumann, dem neuen Verantwortlichen des Flugplatzeigentümers.

Über den "alten Adler" Wolfgang Oppelmayer

Persönliches:

Geb: 5. 4. 1944 in Hundsheim

Gelernter Radio und Fernsehmechaniker m. Meisterprüfung

Angestellt bei Radio Austria - Radiostation B.D. Altenburg nächst dem Flugplatz Spitzerberg. Dienstwohnung bei Radiostation.

Mit seiner ersten Frau ( gemeinsamer Sohn Wolfgang) Betrieb eines Elektrogeschäftes in Hainburg (parallel zur Radio Austria Tätigkeit, zeitweise zusätzlich noch Scannerwartung in VIE). Zeitweise zweites Geschäft für Schuhe. Zweite - aktuelle - Ehe mit Susanne : Sohn Alexander.

Schon Wolfgangs Vater, Josef, war leidenschaftlicher Segelflieger und flog während des Zweiten Weltkrieges die Me 109, eine schwierig zu beherrschende fliegende Legende.



Ausbildung:

09/1967 Segelfliegerschein am Spitz

1968 PPL in Aspern (Fluglehrer: Sepp Hausl, der Fliegervater unzähliger Piloten)

1981 CPL; ATPL theor.; 1985 FI/SPL



Segelflug:

Ab 1978 zahlreiche Streckenflüge vom Spitzerberg und Turnau . Spitzenplatzierungen bei Staats- und NÖ Landesmeisterschaften.

1979 sogar STM. im Streckensegelflug Std.Klasse

1984+85+89+91+95 NÖ Landesmeister Streckenflug Standardkl.;

Segelfliegerische Auslandserfahrung in Namibia und SA

1001 km Streckenflug vom Spitzerberg!

Segelfluglehrer bei den 3 Wochenintensivkursen am Spitzerberg.



Motorflug:

Ab 1969 innerhalb von 14 Jahren 10 STM. Titel im Rallyflug auf Pa-22 Colt OE-AIZ.

WM Teilnahmen mit ausgezeichneten Plätzen:

Dänemark (12.); Schweden (8.); Wels (10.); Kanada (10.); England (13.)

Funktionärstätigkeiten:

1967 ÖAeC Mitglied und Mitglied der Segelfliegergruppe Spitzerberg-Hainburg (SFG).

Vorstandsmitglied der SFG in versch. Sparten und ab 1986 - 2014 deren Obmann, bis zum heutigen Tag Obmann Stv.;

1984 leider erfolglose Bewerbung als Leiter der Bundessportschule Spitzerberg - es wurde Hr.Gindl .



In der Ära der Spitzerberg-Übernahme durch den ÖAeC, nach oft wechselnden Vorgängern, von 2004 - 2016 (Verkauf an Red Bull) hoch engagierter Leiter des Flugbetriebes. Seiner, von Fachwissen, Arbeitskraft und Passion für "seinen" Spitzerberg ist es zu verdanken, dass der Flugplatz, trotz geringer finanzieller Ressourcen und mangelnder Solidarität der gesamtösterreichischen Fliegergemeinschaft in einem guten Zustand blieb. Das blieb auch Investoren nicht verborgen. Durch den Verkauf an Dietrich Mateschitz führte dies zu einer lückenlosen Weiterführung des gewohnten Flugbetriebes und weiterer, nicht zu übersehender aufwertender Investitionen.

Austrian Wings wünscht Wolfgang Oppelmayer noch viele schaffensreiche Jahre "hoch über den Wolken".

(red / FSZ Spitzerberg)