Flugsportzentrum Spitzerberg lädt zum Freiluftkino ein

Am 5. Juli und am 9. August kann man "am Spitz" aviatische Filmklassiker der Superlative unter freiem Himmel sehen. Austrian Wings Tipp: Zuvor unbedingt im Flugplatzrestaurant "Icarus" einkehren.

Am 5. Juli wird am Flugplatz Spitzerberg (LOAS) der Film "The Rocketeer" aufgeführt, am 9. August folgt dann der Klassiker "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten" mit unvergessenen Stars wie Gerd Fröbe, Karl-Michael Vogler oder James Fox. Veranstaltet wird das einzigartige Kinoevent vom Wiener Segelfliegerclub 3 Möven.

Filmstart ist gegen 21 Uhr, je nach Wetterlage auch etwas später. "Die Sitzplätze bauen wir auf unserem Vorfeld beim Tower auf und die Leinwand steht Richtung Spitzerberg", so einer der Verantwortlichen gegenüber "Austrian Wings".

Wer zu so später Stunde nicht mehr nach Hause fahren möchte, der hat die Möglichkeit, im Hotel am Flugplatz zu übernachten. Infos und Buchung über die Webseite www.spitzerberg.at.

(red)