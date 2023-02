Nach Erdbebentragödie: SunExpress führt Hilfsflüge in die Türkei durch

89 Sonderflüge, um Rettungs- und medizinische Teams in die Region zu bringen, über 100 Tonnen Fracht kostenlos in die Erdbebenregion geflogen.

SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, hat nach den verheerenden Erdbeben im Zeitraum vom 6. bis 9. Februar 89 Sonderflüge durchgeführt, um Rettungs- und medizinische Teams so schnell wie möglich in das Erdbebengebiet zu bringen und wird auch weiterhin Sonderflüge durchführen. Rund 4.000 Rettungskräfte und medizinisches Personal wurde so in die Erdbebenregion befördert. Mit den Rückflügen dieser Sonderflüge hat die Fluggesellschaft rund 6.000 vom Erdbeben betroffene Menschen evakuiert. Die Fluggesellschaft transportiert in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden humanitäre Hilfsgüter kostenlos von ihren Bestimmungsorten in der Türkei in die Region, bisher rund 104 Tonnen.

Um den Transport in die und aus der Erdbebenregion zu erleichtern, bietet SunExpress kostenfreie Inlandsflüge zwischen dem 7. und 13. Februar 2023 von und nach Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya und Mardin an. Darüber hinaus bietet die Airline allen Fluggästen auf Inlands- und internationalen Flügen, die von diesen Zielen abfliegen, bis zum 21. Februar 2023 eine zusätzliche Freigepäckmenge von 15 Kilogramm zu dem im Flugpreis enthaltenen Freigepäck an.

Anpassung der Umbuchungs- und Stornierungsoptionen

Die Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten für betroffene Fluggäste auf allen nationalen und internationalen Flügen zwischen dem 6. und 21. Februar 2023 nach/von Adana, Diyarbakır, Elazig, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon und Van wurden erweitert: Passagiere können ihre Tickets per Telefon, über die SunExpress-Website oder unsere mobile App unter der Rubrik "Meine Buchungen" kostenlos umbuchen oder stornieren. Fluggäste mit Anschlussflügen werden gebeten, sich direkt an das Service Center zu wenden.

