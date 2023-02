SunExpress unterstützt Hilfsaktionen in der Türkei mit Evakuierungsflügen weiter

SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, hat nach den verheerenden Erdbeben bereits 186 Hilfsflüge durchgeführt, um Rettungs- und medizinisches Personal so schnell wie möglich in das Erdbebengebiet in der Türkei zu bringen. Nahezu 5.000 Rettungskräfte und medizinisches Personal wurde so in die Erdbebenregion befördert – darunter beispielsweise ein 30-köpfiges Ärzteteam von REWE mit medizinischer Ausrüstung. Mit den Rückflügen dieser Hilfsflüge hat die Fluggesellschaft bisher fast 11.000 vom Erdbeben betroffene Menschen evakuiert.

SunExpress CEO Max Kownatzki: „Wir alle in der SunExpress-Familie sind immer noch erschüttert und schockiert über die schreckliche Tragödie, die sich in der Türkei und in Syrien ereignet hat. Für uns war es keine Frage, dass wir den tapferen und hart arbeitenden Rettungsteams sowie den Bürgern in den betroffenen Gebieten unseren größtmöglichen Beitrag zur Unterstützung leisten würden. Wir haben nach der Katastrophe innerhalb weniger Stunden reagiert und unsere Flüge in Hilfs- und Rettungsflüge umgewandelt. So kommt medizinische Hilfe und Material für die Evakuierung so schnell wie möglich vor Ort an. Darüber hinaus planen wir die Einrichtung einer Luftbrücke zwischen Deutschland und der Türkei, um die zahllosen Spenden, die uns erreichen, zu transportieren und damit die Hilfsaktionen weiter zu unterstützen.

SunExpress führt bis zum 20. Februar 2023 weiter kostenlose Evakuierungsflüge auf Inlandsstrecken von Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Malatya und Mardin durch.

Transport dringend benötigter Fracht aus Deutschland

Die Fluggesellschaft transportiert in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden in der Türkei humanitäre Hilfsgüter kostenlos in die Krisenregion, bisher bereits über 166 Tonnen. Zudem arbeitet SunExpress in einer Logistikpartnerschaft mit time:matters und Lufthansa Cargo, um hochpriorisierte Sendungen beispielsweise mit medizinischem Material und Stromgeneratoren in die Krisenregion zu befördern. Auch die zahlreichen Sachspenden von SunExpress-Mitarbeitern in Deutschland, darunter Winterkleider, Decken und Hygiene-Artikel wurden bereits per Flugzeug in die Türkei gebracht und in den Erdbebenregionen verteilt.

(red / SunExpress)