FACC Mitarbeiter spenden für Erdbebenopfer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FACC AG haben unmittelbar nach den ersten Meldungen über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien eine Sammelaktion gestartet und Hilfsgüter in die betroffenen Regionen geschickt.

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Als Reaktion auf die Erdbebenkatastrophe in der Türkei haben Mitarbeiter der FACC AG eine Hilfslieferung in die Türkei und nach Syrien organisiert. Innerhalb weniger Tage wurden von den rund 3.000 FACC Mitarbeitern Hilfsgüter gespendet, die in einen 40 Tonnen LKW verladen und zu einem Verteilerzentrum in der Türkei gebracht wurden. Gesammelt wurden warme Kleidung, Wolldecken und Schuhe als Soforthilfe vor Ort.

Die Hilfsaktion der FACC-Crew wurde vor allem auch von den Logistikexperten der FACC unterstützt. In Kisten, die normalerweise Hightech Teile für die Luftfahrt transportieren, wurden die Hilfsgüter platzsparend sortiert und verstaut sowie der Transport in die Krisenregion auf den Weg gebracht.

„Die katastrophale Situation und das menschliche Leid in den Erdbebengebieten der Türkei und Syrien machen betroffen. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, den notleidenden Menschen in dieser schwierigen Situation rasch Hilfe zu leisten“, sagt FACC COO Andreas Ockel.

(red / FACC)