Ethiopian Airlines fliegt ab 25. März wieder nach Kuala Lumpur

Der Flug wird viermal pro Woche mit dem hochmodernen B787 Dreamliner durchgeführt.

Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group, sagte zur Wiederaufnahme der Flüge: "Wir freuen uns, unsere Kuala Lumpur-Flüge wieder in Betrieb nehmen zu können. Die Wiederaufnahme der Flüge eröffnet bequeme und nahtlose Reisemöglichkeiten zwischen Kuala Lumpur und mehr als 60 afrikanischen Zielen. Kuala Lumpur ist sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisende ein beliebtes Reiseziel, und wir sind stolz darauf, eine bequeme Reisemöglichkeit anbieten zu können, die für beide Zwecke geeignet ist. Diese Flüge sind auch einer der Kanäle, die die diplomatischen und sozioökonomischen Beziehungen zwischen Malaysia und Afrika erleichtern, so dass die Wiederaufnahme des Dienstes eine wichtige Rolle in den Beziehungen zwischen den beiden Regionen spielt".

Ethiopian Airlines nahm die Verbindung zwischen Addis Abeba (Äthiopien) und Kuala Lumpur (Malaysia) erstmals 2012 mit einem dreimal wöchentlich stattfindenden Flug auf. Der Flug wurde jedoch im Jahr 2021 wiedereingestellt.

(red / ET)