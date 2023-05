Ethiopian Airlines feiert den 50. Jahrestag der Aufnahme ihres Flugbetriebs nach Großbritannien im April 1973. Der Erstflug von Ethiopian Airlines kam mit einer Boeing 720B in London-Heathrow an und wurde mit zwei Flügen pro Woche aufgenommen. Der Flug wurde ursprünglich über Kairo, Rom und Frankfurt mit First Class und Economy Class durchgeführt.