Ethiopian feiert 50 Jahre Flugbetrieb nach China

Ethiopian Airlines feiert das 50-jährige Jubiläum der Aufnahme ihres Flugbetriebs nach China. Die Fluggesellschaft nahm am 21. Februar 1973 ihren ersten Flug nach Shanghai auf. Bevor sie am 07. November 1973 ihre Flüge nach Peking verlagerte, eines ihrer beliebtesten Ziele in Asien.