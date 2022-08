Tschechische und niederösterreichische Flugrettung nach Verkehrsunfall im Einsatz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf der Autobahn A5 bei Poysdorf. Ein Rettungshubschrauber aus Tschechien sowie ein weiterer aus Niederösterreich standen dabei im Einsatz.

Vermutlich wegen Übermüdung war ein Lenker aus Tschechien mit seinem Pkw gegen einen in einer Pannenbucht abgestellten Lkw geprallt. Dabei kamen der Lenker selbst, sein Sohn (1) und eine Tochter (4) ums Leben. Seine 7-jährige Tochter sowie die Frau und Mutter (39) der Kinder überlebten schwer verletzt.

Sowohl Christophorus 2 (Bild) als auch die Flugrettungskameraden aus Tschechien landeten direkt auf der gesperrten Autobahn - ÖAMTC / Christophorus 2

Neben einem Großaufgebot an bodengebundenen Einsatzkräften standen auch der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus Krems sowie der in Brünn (Tschechisch: Brno) stationierte tschechische Notarzthubschrauber Kryštof 04 zum Einsatz. Die beiden schwerverletzten Überlebenden wurden von den beiden Helikoptern in Krankenhäuser geflogen.

Die Mutter wurde von Krystof 4 zur weiteren Versorgung nach Brünn transportiert, das 7-jährige Mädchen von Christophorus 2 ins SMZ Ost nach Wien.

