Brandgeruch: Airbus A320 der AUA musste kurz vor Start geräumt werden

Wie deutsche Medien berichten, sollte der Airbus A320, OE-LBW, am 22. Mai 2023 als Kurs OS 112 von München nach Wien fliegen. Doch auf dem Weg zur Piste sei an Bord Brandgeruch aufgetreten. Die Piloten hätten daraufhin die Flughafenfeuerwehr verständigt, die an Bord gekommen sei.

Die Feuerwehrleute hätten danach die Räumung des A320 angeordnet. Gegenüber der deutschen "BILD" erklärte eine AUA-Sprecherin, dass das Problem noch in München lokalisiert und repariert werden konnte. Es habe sich um eine "defekte Heizung" gehandelt. Die Maschine hob noch am gleichen Tag wieder nach Wien ab.

(red)