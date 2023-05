Condor nimmt Flüge nach Edmonton, Kanada auf

Der deutsche Ferienflieger Condor nimmt ab sofort zwei wöchentliche Verbindungen in die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta auf. Die Direktflüge werden dienstags und freitags angeboten. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Auf dem Erstflug kam eine Boeing 767 zum Einsatz, die Reisende in die Millionenstadt am Ufer des North Saskatchewan River bringt. Vor Ort werden Gäste und Crew vom Flughafen Edmonton gebührend begrüßt. Danach könnte es zum Beispiel zu den kanadischen Rocky Mountains gehen oder in einen der örtlichen Nationalparks. Die Stadt selbst begeistert mit zahlreichen Festivals und kulturellen Aktivitäten sowie einer lebhaften Gastronomieszene und vielen Einkaufsmöglichkeiten.

Mit dem neuen Ziel erweitert Condor das Kanada-Angebot auf insgesamt fünf Destinationen: Neben Edmonton steuert Deutschlands beliebtester Ferienflieger Toronto, Vancouver, Whitehorse und Halifax an.

(red / DE)