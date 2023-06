Condor bietet Flüge zu 27 Langstreckenzielen an

Ab Frankfurt in die Welt: Im Sommer 2024 hebt Condor zu 27 Langstreckenzielen ab, darunter elf Destinationen in den USA.

Außerdem bringt der deutsche Ferienflieger Reisende nach Kanada, in die Karibik, nach Afrika und zum Indischen Ozean. Die Langstreckenflüge sind ab sofort buchbar.

Zu den US-Zielen zählen zum Beispiel New York, Los Angeles, San Francisco und Seattle. Die berühmten Millionenmetropolen werden täglich ab Frankfurt angeflogen. Es geht außerdem täglich nach Kanada, mit Nonstop-Verbindungen nach Toronto. Zusätzlich stehen Halifax, Edmonton und Vancouver im Flugplan. Wer Strand und Meer bevorzugt wird in der Dominikanischen Republik, Jamaika, Mexiko und auf Kuba fündig. Im Indischen Ozean warten die Sehnsuchtsziele Malediven und Mauritius auf Reisende. Condor fliegt außerdem nach Kenia und Tansania.

Seit diesem Jahr kommt auf der Langstrecke der A330neo zum Einsatz. An Bord des 2-Liter Fliegers genießen Gäste höchsten Komfort in der nagelneuen Business Class, Entspannung pur in der Premium Economy Class und mehr Raumgefühl in der Economy Class. Die Boeing 767 hat die Flotte zum Sommer 2024 verlassen.

Weitere Fernstreckenziele sowie Abflughäfen in Deutschland werden stetig geprüft. Reisen mit Condor können bei Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Übersicht der Condor-Langstreckenflüge ab Frankfurt, ab sofort buchbar:

Anchorage (USA): Dienstag, Donnerstag, Samstag

Baltimore/Washington (USA): Montag, Mittwoch, Samstag

Boston (USA): Montag, Donnerstag, Samstag

Las Vegas (USA): Dienstag, Donnerstag, Sonntag

Los Angeles (USA): täglich

Minneapolis (USA): Dienstag, Freitag, Sonntag

New York (USA): täglich

Phoenix (USA): Montag, Donnerstag, Samstag

Portland (USA): Dienstag, Freitag, Sonntag

Seattle (USA): täglich

San Francisco (USA): täglich

Halifax (Kanada): Dienstag, Donnerstag, Samstag

Toronto (Kanada): täglich

Edmonton (Kanada): Dienstag, Freitag

Vancouver (Kanada): Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag

Cancun (Mexiko): Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag

Havanna (Kuba): Montag, Freitag

Varadero (Kuba): Dienstag, Freitag

Holguin (Kuba): Mittwoch, Sonntag

Montego Bay (Jamaika): Mittwoch, Sonntag

Puerto Plata (Dom. Republik): Mittwoch, Sonntag

Punta Cana (Dom. Republik): Montag, Freitag, Samstag, Sonntag

Santo Domingo (Dom. Republik): Mittwoch, Sonntag

Malediven (Indischer Ozean): Mittwoch, Samstag

Mauritius (Indischer Ozean): Mittwoch, Sonntag

Mombasa (Kenia): Freitag, Sonntag

Sansibar (Tansania): Freitag, Sonntag

Condor bringt ihre Gäste als Deutschlands beliebtester Ferienflieger seit 1956 an die schönsten Urlaubsziele der Welt. Jährlich fliegen über neun Millionen Gäste mit Condor ab den acht größten Flughäfen in Deutschland, ab Zürich in der Schweiz und ab Wien in Österreich zu rund 90 Zielen in Europa, Afrika und Amerika. Condor betreibt eine Flotte von über 50 Flugzeugen, die vom unternehmenseigenen Wartungsbetrieb, der Condor Technik GmbH, nach höchsten Sicherheitsstandards an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden. Ende 2022 hat Condor als deutscher Erstkunde das erste neue Langstreckenflugzeug des Typs Airbus A330neo erhalten. Bis 2024 wird durchschnittlich ein neues Langstreckenflugzeug monatlich eingeflottet. Der 2-Liter-Flieger der neuesten Generation ist dank modernster Technologie und maximaler Effizienz mit 2,1 Litern pro Passagier auf 100 Kilometern bei höchstem Kundenkomfort europäischer Spitzenreiter. Darüber hinaus erhält Condor ab 2024 41 brandneue Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge der A32Xneo-Familie.

