Condor und Avenger Flight Group bauen Aviation Training Center

Ab dem Jahreswechsel 2023/2024 geht Deutschlands wohl bekanntester Ferienflieger in Sachen Trainings- und Schulungsaktivitäten für Cockpit und Kabine zusammen mit der Avenger Flight Group (AFG) neue Wege. In Dreieich entsteht in enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit ein vollumfängliches Aviation Training Center. Condor kümmert sich hierbei um die Bereitstellung der Kabinenmockups, während AFG die Cockpit-Simulatoren stellt. Hergestellt werden die Simulatoren der neuesten Technologie von SIM International. Für theoretische Schulungsbestandteile steht darüber hinaus im angrenzenden Bürokomplex „Dreieich Plaza“ ausreichend Platz zur Verfügung. Somit werden am neuen Standort neben den Cockpit-Simulator- und Recurrent-Trainings auch Umschulungen, alle Service- und Grundschulungen sowie Führungstrainings angeboten werden.

Full Flight Simulatoren und Flight Training Devices

Für das Cockpit-Training haben bis zu acht Full Flight Flugsimulatoren im Trainings Center Platz, darunter befindet sich mindestens einer für Airbus A320ceo/neo sowie Airbus A330ceo/neo. Ebenfalls stehen am neuen Standort zukünftig zwei Flight Training Devices (FTD), also spezielle Flugübungsgeräte, zur Verfügung.

Angebot für weitere Kunden aus Airline-Branche

Auch für weitere Kunden aus der Airline-Branche besteht am Standort Dreieich zukünftig die Möglichkeit, die Infrastruktur von Condor und AFG zu nutzen. Durch die attraktive Lage, nur wenige Kilometer vom Flughafen Frankfurt entfernt, entfallen mit diesem Angebot teils lange Anreisen.

„Wir freuen uns, mit der AFG einen erfahrenen Partner auf dem Gebiet der Simulator-Trainings an unserer Seite zu wissen. Durch die enge Zusammenarbeit am Standort Dreieich können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Cockpit exzellente Trainingsbedingungen bieten“, so Christian Schmitt, COO und Accountable Manager von Condor.

„Wir sind Condor sehr dankbar für diese wertvolle Möglichkeit der Zusammenarbeit bei der Errichtung des neuen Trainingscenters in Dreieich. Mit der umfangreichen Erfahrung und Expertise von AFG im Bereich der Flugsimulation fühlen wir uns geehrt, der vertrauenswürdige Partner von Condor bei diesem Vorhaben zu sein. Das Trainingscenter, das mit hochmodernen Flugsimulatoren von AFG und Kabinenmockups von Condor ausgestattet ist, wird allen Crewmitgliedern unvergleichliche Trainingsbedingungen bieten. Wir freuen uns darauf, Crewmitglieder aus der ganzen Welt im neuen Trainingscenter begrüßen zu dürfen, und sind bestrebt, ihnen außergewöhnliche Trainingserfahrungen zu bieten“, so Andrés Restrepo, Executive Vice President der Avenger Flight Group.

Bislang finden die Trainings sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen unter anderem in Kelsterbach und Neu-Isenburg statt. Condor erwartet durch die Zentralisierung eine Vereinfachung der logistischen Trainingsplanung sowie ein noch effizienteres und moderneres Training für die Cockpit- und Kabinenbeschäftigten.

(red / DE)