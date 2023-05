Emirates will die SkyCargo-Kapazität in den nächsten zehn Jahren verdoppeln

Zwei neue Boeing 747-F-Leasingverträge bedeuten eine sofortige Kapazitätserweiterung und signalisieren Vertrauen in den globalen Frachtmarkt, teilte die Airline mit.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Emirates SkyCargo hat seine Frachtflotte um zwei Boeing 747-400F erweitert.

Die Frachtsparte von Emirates rechnet mit 15 weiteren Frachtern in ihrer Flotte, die aus angekündigten Aufträgen und ihrem Frachterumrüstungsprogramm stammen. Durch die Auslieferung neuer Passagierflugzeuge wird auch die Frachtraumkapazität ansteigen, beginnend mit dem Airbus A350 im Spätsommer 2024, gefolgt von der B777-X im Jahr darauf.



In den nächsten zehn Jahren will Emirates SkyCargo die bestehende Kapazität verdoppeln, das Frachternetz um mehr als 20 neue Ziele erweitern und den Kunden mit einem Flottenmix von über 300 Großraumflugzeugen noch mehr Flexibilität und Dienstleistungen bieten: dazu zählen B777, B777-F, B747-F, A350 und A380.

(red / EK)