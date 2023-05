Emirates sucht zukünftige Cabin Crew Mitglieder in Wien und Salzburg

Emirates veranstaltet seit Jahren weltweit Cabin Crew Recruitment Days für alle, die sich bei der Airline als Flugbegleiter bewerben möchten. Auch in Wien und Salzburg wird wieder nach Personal gesucht. Allerdings scheinen sich immer weniger Europäer die fragwürdigen Arbeitsbedingungen in den Arabischen Emiraten antun zu wollen.

Mit Mitarbeitern aus über 130 Ländern ist das Emirates Kabinenpersonal für das erstklassige Borderlebnis und die hohe Servicequalität verantwortlich, die die Fluggesellschaft auszeichnen. Wer Teil dieses diversen, engagierten Teams werden möchte, hat während der kommenden Emirates Cabin Crew Open Days in Wien und Salzburg wieder die Gelegenheit, sich bei Emirates persönlich vorzustellen. So vollmundig wirbt Emirates in einer Medienmitteilung für den Job als Flugbegleiter bei der Airline

Wien

am 15. Mai und 10. Juni ab 9:00 Uhr im Hotel Mercure Wien Westbahnhof (Felberstraße 4, 1150 Wien)

Salzburg

am 17. Mai und 12. Juni ab 9:00 Uhr im Wyndham Grand Salzburg Conference Centre (Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg)

Genauere Informationen zum Ablauf und Voraussetzungen finden Interessierte auf der Emirates-Website.

Rückständiges Rechtssystem, gravierende Menschenrechtsverletzungen in Dubai

Die Arbeitsbedingungen bei arabischen Fluglinien wie Emirates sind allerdings umstritten. Zudem gilt in Dubai archaisch brutales konservatives islamisches Scharia-Recht, das nicht einmal ansatzweise den Standards moderner weltlicher Rechtsprechung genügt. Zur Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten schreibt Amnesty International: "Die staatlichen Stellen begingen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter willkürliche Inhaftierungen, grausame und unmenschliche Behandlung von Gefangenen, Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Verletzung des Rechts auf Privatsphäre.Gerichte fällten Todesurteile, und es gab Berichte über Hinrichtungen." Auf homosexuelle Handlungen stehen langjährige Haftstrafen.

(red / EK)