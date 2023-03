Emirates sucht in Österreich nach neuen Flugbegleitern

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Emirates beschäftigt Personen aus über 130 Ländern, die zusammen mehr als 70 Sprachen sprechen. Die Mehrsprachigkeit des Kabinenpersonals zählt für Emirates zur Servicequalität, da die Kommunikation mit den Passagieren in ihrer Muttersprache ein wesentlicher Bestandteil der für Emirates typischen Gastfreundschaft ist.

Wer Teil dieses diversen Teams werden möchte, hat während der kommenden Emirates Cabin Crew Open Days im März und April wieder die Gelegenheit, sich bei Emirates persönlich vorzustellen, und zwar:

am 25. März und 17. April ab 9:00 Uhr im Hotel Mercure Wien Westbahnhof (Felberstraße 4, 1150 Wien)

(Felberstraße 4, 1150 Wien) am 27. März und 19. April jeweils ab 9:00 Uhr im Wyndham Grand Salzburg Conference Centre (Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg) und

(Fanny-von-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg) und am 21. April ab 9:00 Uhr im Austria Trend Hotel Europa Graz (Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz)

Mehrsprachige Emirates-Angebote – in der Luft und am Boden

Die Fluggesellschaft hat sich schon immer der kulturellen und sprachlichen Vielfalt verschrieben und zelebriert die Nuancen der verschiedenen Kulturen auf vielfältige Weise: von der Kommunikation via Website und Emirates App in bis zu 28 verschiedenen Sprachen und dem Servieren regional inspirierter Küche über das Respektieren der Praktiken verschiedener Religionen bis hin zum Feiern besonderer Anlässe.

Auch mit dem preisgekrönten Bordunterhaltungssystem ice bietet Emirates eine große Auswahl an Inhalten in über 40 Sprachen. Über 1900 Filme stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung, darunter Englisch, Arabisch, Hindi, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Punjabi, Urdu, Bengali, Russisch, Mandarin, Kantonesisch und vielen mehr. Zahlreiche der erfolgreichen englischsprachigen Comedy- und Drama-Serien sind in verschiedenen Synchronsprachen verfügbar – u.a. Italienisch, Spanisch, Japanisch, Deutsch und Französisch.

Auch die Musik auf ice kommt aus allen Ecken der Welt. Von K-Pop und Afrobeat über P-Pop, Reggaeton, C-Pop bis hin zu Opern und vielem mehr ist in jeder Sprache etwas dabei.

Und für alle, die ihre Sprachkenntnisse auf dem Weg zum Ziel auffrischen möchten, bietet Emirates uTalk Language Learning, ein Modul auf ice, das Passagieren hilft, wichtigste Sätze während des Fluges zu lernen. Verfügbar ist das Modul in Arabisch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Deutsch und Französisch. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess und der Karriere als Emirates Cabin Crew gibt es hier.

Rückständiges Rechtssystem, gravierende Menschenrechtsverletzungen in Dubai

Die Arbeitsbedingungen bei arabischen Fluglinien wie Emirates sind allerdings umstritten, zudem gilt in Dubai archaisch brutales konservatives islamisches Scharia-Recht, das nicht einmal ansatzweise den Standards moderner weltlicher Rechtsprechung genügt. Zur Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten schreibt Amnesty International: "Die staatlichen Stellen begingen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter willkürliche Inhaftierungen, grausame und unmenschliche Behandlung von Gefangenen, Unterdrückung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Verletzung des Rechts auf Privatsphäre.Gerichte fällten Todesurteile, und es gab Berichte über Hinrichtungen." Auf homosexuelle Handlungen stehen langjährige Haftstrafen.

