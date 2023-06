EVA Air erhält ein weiteres Gütesiegel für hervorragende Qualität

SKYTRAX hat dieser Tage auf der Paris Air Show seine "2023 Global Airline Awards" vorgestellt. EVA Air hat 12 Auszeichnungen erhalten, darunter Platz 9 unter den "World's Top 10 Best Airlines", Platz 1 für die "World's Best Premium Economy Class" und Platz 1 für das "World's Best Premium Economy Inflight Catering". Erst im Mai konnte sich EVA Air als eine von nur zehn Airlines weltweit über die begehrten fünf SKYTRAX Sterne für herausragende Qualität und ausgezeichnetes Service freuen. Alle Informationen über die SKYTRAX „2023 Global Airline Awards“ unter https://skytraxratings.com/about-airline-rating

EVA Air-Präsident Clay Sun nahm im Namen von EVA die Auszeichnungen für die Fluggesellschaft im Rahmen der Paris Air Show entgegen. "Ich möchte mich persönlich bei unseren Passagieren aus der ganzen Welt für ihre anhaltende Unterstützung von EVA Air bedanken. Ich bedanke mich vor allem bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die während der drei Jahre der COVID-bedingten Schließungen unermüdlich daran gearbeitet haben, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern", sagte Präsident Sun. "Jetzt, da die Passagiernachfrage wieder auf das Niveau von vor der Pandemie steigt, beschleunigen wir die Einführung neuer Dienstleistungen, schließen unsere Pläne für eine größere Auswahl an Mahlzeiten an Bord ab und verbessern die Annehmlichkeiten und den Komfort an Bord. Wir gehen davon aus, dass wir diese Änderungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres bekannt geben werden und freuen uns darauf, den Reisenden neue und noch bessere Erfahrungen zu bieten."

EVA Air führte 1992 die erste Premium Economy Class der Welt ein und war damit Wegbereiterin in der Luftfahrtbranche für diese innovative Kabine. Im Zuge des weiteren Ausbaus ihrer Flotte und ihres Streckennetzes wird EVA Air ihre neueste Premium Economy Class zwischen Royal Laurel und Economy Class auf ihren Boeing 787-9-Flugzeugen wieder einführen. Diese modernisierten B787-9 „Dreamliner“ werden ab Mitte 2024 zum Einsatz kommen.

SKYTRAX leitet seine jährlichen "Global Airline Awards" aus der Analyse der Ergebnisse einer internationalen Passagierbefragung ab, die die Zufriedenheit mit individuellen Flugreisen misst. Die Organisation führte Online-Fragebögen ein, die Hunderte von Ländern und mehr als 13 Millionen Reisende erreichten, um die Dienstleistungen von Flughäfen bis zu den Kabinen von mehr als 350 Fluggesellschaften und Flughäfen zu bewerten.

EVA Air Platzierungen in den SKYTRAX "Global Airline Awards" von 2023 sind:

Gewonnene Auszeichnung Ranking 2023 / Platz World's Top 10 Airlines 9 World's Best Premium Economy Class 1 World's Best Premium Economy Class Catering 1 Best Premium Economy Class Airlines in Asia 1 Best Airline Staff in Asia 3 Best Premium Economy Class Airline Seats 3 World's Best Airline Cabin Crew 4 Best Business Class Airline Comfort Amenities 4 Best Airlines in Asia 5 World's Cleanest Airline 6 World's Best Airport Services 6 Best Economy Class Airline Catering 6 Best Economy Class Airline Seats 7 World’s Best Economy Class 8 Best Business Class Airline Onboard Catering 9 World’s Most Family Friendly Airline 9

Über EVA AIR

Die private taiwanesische Fluggesellschaft EVA AIR ist Star Alliance-Mitglied seit 2013 und eine der zehn Airlines weltweit mit den begehrten fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen. Sie belegte außerdem 2022 Platz 7 der SKYTRAX „World's Top 10 Airlines“ und sicherte sich weitere Plätze in den SKYTRAX Top 10 für die beste Economy Class-Bordverpflegung, beste Business Class, Kabinensauberkeit, Flughafenservice und vieles mehr.

Bei den prestigeträchtigen Condé Nast Traveler's 2021 Readers' Choice Awards wurde sie in die Top 10 der Fluggesellschaften der Welt gewählt und die Leser von Travel + Leisure reihten sie in die Top 10 der internationalen Fluggesellschaften. TripAdvisor zeichnete EVA Air als eine der "Top 10 Airlines - World" aus und verlieh ihr bei den Travelers' Choice Awards for Airlines in vier weiteren Kategorien Spitzenplätze, während sie 2023 den achten Platz in den "Top 20 Airlines in the World" von AirlineRatings.com belegte und im Jänner 2023 erneut ähnlich hohe Bewertungen für Sicherheit und COVID-Compliance erhielt.

EVA AIR wurde 1989 gegründet und ist Teil der angesehenen Evergreen Group und Schwestergesellschaft der Evergreen Line, eine der weltweit größten Containerschiff-Reedereien mit Sitz in Taipeh. Das Netzwerk von EVA AIR umfasst mehr als 60 Destinationen auf vier Kontinenten (Asien, Australien, Europa und Amerika), das mit mehr als 80 Flugzeugen der Typen Boeing und Airbus bedient wird.

(red / BR)