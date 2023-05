Bereits am 9. und am 13. Mai führte der Lufthansa Airbus A380, D-AIMK, wie in einer Foto- und Videostrecke ausführlich berichtet, Crewtrainingsflüge durch, welche die Maschine auch mehrmals nach Wien führten.

Für heute Mittag wäre ein weiterer Wien-Besuch der "Mike Kilo" geplant gewesen. Doch laut den Daten von "Flightradar24" scheint die geplante Rotation Prag - Wien - München (LH 9862/9863) als gestrichen auf.

