LOT - Polish Airlines mit fünf wöchentlichen Verbindungen nach Tokio

Die Anreise in die japanische Mega-Metropole lässt sich bequem mit Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines organisieren, die im aktuellen Sommerflugplan montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags immer um 22:50 Uhr von Warschau aus nach Tokio Narita startet. Wie auf allen Langstreckenflügen der Fluglinie können Passagiere dabei den Komfort der modernen Boeing B787 Dreamliner genießen. Den Gästen stehen dabei drei Serviceklassen zur Auswahl: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class.

Passende Anschlussflüge mit kurzen Aufenthalten in Warschau zum Umsteigen gibt es beispielsweise ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Mailand, München, Stuttgart, Wien, Genf und Zürich.

So dauert beispielsweise die Flugreise nach Tokio mit LOT Polish Airlines von Düsseldorf aus, wo rund 8.400 Menschen die größte japanische Community Deutschlands bilden, 15 Stunden und 40 Minuten einschließlich 1:10 Stunden Aufenthalt in Warschau (Abflug in Düsseldorf um 19:50 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit).

Weitere Flugbeispiele nach Tokio Narita (Sommerflugplan 2023)

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 19:10 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 16:20 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:15 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 19:35 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 15:55 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab München

Abflug in München um 19:35 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 15:55 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Stuttgart

Abflug in Stuttgart um 19:50 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 15:40 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 19:30 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 16 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 19:40 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 15:50 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 60 Minuten Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 19:50 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 15:40 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Mailand

Abflug in Mailand um 19:45 Uhr, Ankunft in Tokio am nächsten Tag um 18:30 Uhr Ortszeit; 15:45 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 55 Minuten Aufenthalt in Warschau

(red / LO)