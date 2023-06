Emirates stellt neue Recycling-Initiative zur Reduzierung von Plastik vor

Anlässlich des Weltumwelttages der Vereinten Nationen, am 5. Juni, führt Emirates ab Juni 2023 unter dem Motto #BeatPlasticPollution neue recycelte Utensilien an Bord ein. Im Rahmen dieser Recycling-Initiative werden Millionen von Bordartikeln wie Plastiktabletts, Schüsseln, Snack- und Auflaufformen in einer lokalen Anlage recycelt und zu frischen, gebrauchsfertigen Mahlzeitenservice-Produkten umgestaltet.