Emirates erhöht Frequenzen nach Hongkong

Emirates wird ab 1. November 2023 einen dritten täglichen Liniendienst vom Drehkreuz Dubai nach Hongkong anbieten. Der zusätzliche tägliche Nonstopflug wird mit Jets des Typs 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration mit First Class, Business Class und Economy Class durchgeführt. Ab Wien haben Reisende aus Österreich optimale tägliche Konnektivität in Richtung Hongkong, unterstreicht die Airline.