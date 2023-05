Kostenloses WLAN an Bord für alle Emirates-Passagiere

Ab sofort können sich alle Emirates-Passagiere in jeder Kabinenklasse mit dem WLAN verbinden, sobald sie sich für Emirates Skywards anmelden. So können jede Woche 30.000 zusätzliche Passagiere in der Economy Class kostenloses WLAN an Bord nutzen.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur von Emirates als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird, da sie unter anderem die Lesbarkeit eines Textes negativ beeinflusst.

Skywards-Mitglieder kommen, unabhängig von Kabinenklasse, ab sofort in den Genuss von Konnektivität über den Wolken. In der Economy und Premium Economy Class haben sie Zugang zu Whatsapp, Messenger und anderen Textnachrichtendiensten. Darüber hinaus haben Skywards-Mitglieder in der First Class unbegrenzten kostenlosen Internetzugang, so dass sie während des Fluges online einkaufen oder arbeiten können, ebenso wie Silver- und Gold-Skywards-Mitglieder, die in der Business Class reisen. Platinum Skywards-Mitglieder haben in allen Klassen kostenlosen Internetzugang.

Passagiere müssen sich lediglich bei Emirates Skywards anmelden, um Zugang zum kostenlosen WLAN zu erhalten. Das ist über über emirates.at, flydubai.com, über die offizielle Emirates-App oder die flydubai-App sowie direkt über das WLAN-Portal an Bord möglich.

Kontinuierliche Verbesserungen

Emirates hat bis heute mehr als 300 Millionen US-Dollar in die Konnektivität an Bord investiert. Heute verzeichnet die Fluggesellschaft durchschnittlich 450.000 Nutzer pro Monat. Dies entspricht einem Anstieg der Passagiernutzung um 30 % im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Derzeit nutzen fast 10 % aller Passagiere das kostenlose WLAN an Bord - auf Routen durch Nord- und Südamerika sind es sogar fast 20 %, auf Europa- und Afrika-Routen bereits über 11 %.

Schnelles Internet auf allen Routen

An Bord von 50 neuen Airbus A350-Flugzeugen, die 2024 in Dienst gestellt werden, wird Emirates ein neues Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz mit GX Aviation von Inmarsat anbieten. Damit wird sichergestellt, dass die Passagiere unabhängig von ihrem Reiseziel ununterbrochene globale Konnektivität genießen können.

Emirates wird außerdem über 350 Millionen US-Dollar in eine Flotte aus 50 A350 investieren, die 2024 in Dienst gestellt wird. Sie wird mit dem AVANT Up-System von Thales und Optiq ausgestattet - dem ersten intelligenten Display der Branche, das zwei Bluetooth-Verbindungen und integriertes WLAN bietet. So können Passagiere mehrere Geräte koppeln und außerdem mit bis zu 60 Watt USB-C laden.

Über Emirates Skywards

Emirates Skywards hat weltweit mehr als 30 Millionen Mitglieder und bietet Prämien in der Luft und am Boden, darunter Hotels, Autovermietungen und eine Vielzahl von Einzelhandels- und Lifestyle-Optionen. Mehr als 50 Branchenauszeichnungen hat das Vorteilsprogramm der Fluggesellschaft bereits erhalten: das „Programm des Jahres“ in Europa, dem Nahen Osten und Afrika; der beste Kundenservice bei den Frequent Traveller Awards 2021; das weltweit führende Airline-Prämienprogramm bei den World Travel Awards 2022 und die Top 10 der besten Vielfliegerprogramme bei der USA TODAY 10 Best Readers' Choice 2022.

(red / EK)