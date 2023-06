FACC als Innovationssieger ausgezeichnet

Die FACC AG zählt zu den weltweit führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen und entwickelt, designt bzw. fertigt hochinnovative Leichtbausysteme für die Luft- und Raumfahrt. Die konsequente Entwicklung und Verwendung neuester Technologien, Produktionsverfahren und Werkstoffe ist maßgeblich für den Erfolg. Nun wurde FACC vom Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) als innovativstes Unternehmen Österreichs in der Luftfahrtindustrie gekürt.



Die Ermittlung basiert auf einer umfassenden empirischen Analyse der rund 1.800 größten Unternehmen Österreichs und führt dabei Daten der öffentlichen Reputation zu Forschung und Innovation, zu Forschungsprojekten und zu bereits erhaltenen Preisen und Auszeichnungen zusammen. „Mit der Entwicklung neuer Materialien trägt FACC dazu bei, die Luftfahrt effizienter und grüner zu machen. Zudem forscht das Unternehmen an spannenden Zukunftstechnologien wie autonomen Flugtaxis und Werkstoffen für die Raumfahrt,“ unterstreicht Axel Maireder, IMWF Geschäftsführer Österreich die Gründe für die Vergabe des Preises an die FACC AG.



„Die Auszeichnung als innovativstes Unternehmen Österreichs in der Flugzeugindustrie ist für uns ein motivierender Auftrag, unseren Innovations- und Wachstumsweg konsequent fortzusetzen“, ist Robert Machtlinger, CEO der FACC AG, stolz auf die Kür des Unternehmens zum Innovationssieger 2023. „Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei unserer gesamten FACC-Crew bedanken, denn sie macht die Innovationskraft und den Spirit unseres Unternehmens aus!“

(red / FACC)