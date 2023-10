3.780 Jahre Erfahrung: FACC ehrt langjährige Mitarbeiter

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die FACC als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Am 29. September holte die FACC AG ihre diesjährigen Jubilarinnen und Jubilare auf die Bühne: 267 Mitarbeiter beider Geschlechter wurden anlässlich ihres Dienstjubiläums zu einem feierlichen Abendessen eingeladen. Geehrt wurden alle Jubilare ab einer Dienstzeit von 10 Jahren, darunter auch ein Mitarbeiter, der bereits seit 45 Jahren Teil der FACC Crew ist. FACC CEO Robert Machtlinger gratulierte allen Jubilaren persönlich: „Innovation braucht vor allem auch Expertise: Unsere langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen mit ihrem Know-how und ihrer Leidenschaft wesentlich zur Innovationskraft der FACC bei. Ihrer Loyalität gegenüber dem Unternehmen gilt daher unser großer Dank. Mit ihrer Erfahrung schaffen sie die Basis für unsere Vision, gemeinsam die Zukunft der Mobilität zu gestalten.“



3.780 Jahre geballte Erfahrung für die Luftfahrt

Alle Dienstjahre zusammengerechnet standen stolze 3.780 Jahre Erfahrung auf der Bühne. Die FACC AG hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum global erfolgreichen Aerospace-Konzern entwickelt, der das Who is Who der Flugzeugbranche zu seinen Kunden zählt. Im Rahmen ihrer Strategie 2030 etabliert sich die FACC AG als Hightech-Anbieter von Leichtbaulösungen in den neuen Wachstumsbereichen Urban Air Mobility und Space am internationalen Markt. Auch bei dieser Mission darf das Unternehmen auf seine erfahrensten Mitarbeiter zählen, heißt es in einer Medienmitteilung.

(red / FACC)